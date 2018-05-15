التوظيف يقفز في بريطانيا ونمو الأجور يظل ضعيفا

وظف أرباب العمل البريطانيون عمالة أكثر بكثير من المتوقع في أوائل 2018 لكن نمو الأجور لم يتسارع تسارعا قويا بعد وفقا لأرقام ستجعل بنك إنجلترا المركزي ينتظر لفترة أطول ظهور مؤشرات على أن الاقتصاد جاهز لرفع أسعار الفائدة.

وزاد التوظيف بمقدار 197 ألفا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في أكبر قفزة منذ أواخر 2015 ومتجاوزا بكثير متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز والبالغ 130 ألفا.

وزاد نمو الأجور السنوي، دون حساب المكافآت، إلى 2.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى مارس آذار بعد أن ارتفع 2.8 بالمئة في فبراير شباط حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء وهو ما كان متوقعا في استطلاع رويترز.

وهذه أكبر زيادة منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس آب 2015 لكنها لا تتجاوز 0.4 بالمئة عند تعديلها في ضوء التضخم.

وبحساب المكافآت يكون إجمالي نمو الأجور تباطأ إلى 2.6 بالمئة من 2.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى فبراير شباط كما كان متوقعا.