مجموعة "سوفت بنك" اليابانية تخطط لفتح مكتب في السعودية

قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الثلاثاء إن مجموعة سوفت بنك تخطط لفتح مكتب في السعودية، مما سيعزز أكثر علاقاتها مع المملكة.

ولدى الشركة اليابانية المتخصصة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا علاقات وثيقة مع الرياض بعد أن ساهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في صندوق رؤية التابع لسوفت بنك البالغ حجمه 93 مليار دولار وهو أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم.

كانت رويترز نشرت أمس الاثنين نقلا عن مصادر أن سوفت بنك وصندوق الثروة السيادي السعودي يجريان محادثات في مرحلة مبكرة مع بنوك بخصوص تمويل محتمل لأكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، والذي يُشيد في المملكة.

ولدى سوفت بنك التي مقرها طوكيو، ولم ترد حتى الآن على طلب للتعليق، حضور بالفعل في الولايات المتحدة ولندن، في الوقت الذي تتنافس فيه السعودية لجذب كبرى الشركات المالية والتكنولوجية مع تطلعها إلى تسريع مسعاعي تنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط.

وفي قطاع التكنولوجيا، تجري أبل وأمازون مباحثات بالفعل مع الرياض بشأن الحصول على تراخيص للاستثمار في السعودية، وفقا لما ذكرته رويترز في ديسمبر كانون الأول.

وفي قطاع الخدمات المالية، يخطط جولدمان ساكس لتوسعة نشاطه في السعودية بعد أن سُمح له بتداول الأسهم، في حين يدرس سيتي جروب الحصول على رخصة مصرفية كاملة في المملكة.