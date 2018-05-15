وفاة 4 أشخاص إثر سقوط طائرة تابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية في تبوك

أوضح مكتب تحقيقات الطيران أنه تلقى اليوم بلاغاً عن حادث طيران ، يفيد حسب المعلومات الأولية بسقوط طائرة صغيرة تابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية من طراز "Maule"، ذات محرك واحد ورقم التسجيل HZ-NC7 ، في محمية الخنفة في منطقة تبوك، وعلى متنها أربعة أشخاص، مشيرا إلى أنه نتج عن الحادث وفاة الأشخاص جميعاً - رحمهم الله -.

وبين المكتب أنه على الفور تم تشكيل فريق مختص من مكتب تحقيقات الطيران للتحقيق في أسباب الحادث وملابساته.