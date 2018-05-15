ارتفاع عدد ركاب مطار فرانكفورت بنسبة 8 .5% سنويا خلال الشهر الماضي

أعلنت شركة "فرابورت" الألمانية مالكة ومشغلة مطار فرانكفورت الدولي في ألمانيا اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الركاب في المطار خلال الشهر الماضي بنسبة 8 .5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 7 .5 مليون راكب.

وفي حال استبعاد تأثير إلغاء الرحلات بسبب الإضرابات والأحوال الجوية السيئة خلال الشهر الماضي، فإن عدد الركاب كان سيزيد بنسبة 2 .7% خلال، في حين زاد عدد الركاب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7 .8% سنويا.

وزاد عدد الركاب على الخطوط الأوروبية خلال الشهر الماضي بنسبة 8 .10%، في حين زاد حجم عمليات الشحن الجوي عبر مطار فرانكفورت بنسبة 3 .2% إلى 189634 طن.

كما زاد عدد الرحلات التي أقلعت أو هبطت في المطار بنسبة 4ر8% سنويا إلى 42922 رحلة خلال نيسان/أبريل الماضي.

في الوقت نفسه زاد عدد الركاب في مطار لوبليانا في سلوفينيا والذي تديره شركة "فرابورت" أيضا بنسبة 4 .19% إلى 157837 راكب خلال الشهر الماضي.

وزاد عدد الركاب في مطاري "فورتاليزا" و"بورتو أليجري" في البرازيل بنسبة 8 .2% إلى 1 .1 مليون راكب تقريبا.

وزاد عدد الركاب في 14 مطار إقليمي باليونان تديرها الشركة الألمانية بنسبة 6 .10% إلى 3 .1 مليون راكب.