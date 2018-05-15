الإنتاج الصناعي الصيني يرتفع 7% في أبريل ويفوق التوقعات

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء نمو الناتج الصناعي الصيني سبعة بالمئة في أبريل نيسان عن مستواه قبل عام متجاوزا التقديرات بكثير، لكن نمو استثمارات الأصول الثابتة تباطأ إلى سبعة بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ليأتي دون المتوقع.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع نمو الناتج الصناعي إلى 6.3 بالمئة، مقارنة مع نمو دون التوقعات بلغ ستة بالمئة في مارس آذار.

وكان من المتوقع أن ينخفض نمو الاستثمارات قليلا إلى 7.4 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقارنة مع 7.5 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار.

وزادت استثمارات القطاع الخاص في الأصول الثابتة 8.4 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أبريل نيسان، تباطؤا من نمو نسبته 8.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.

واستثمارات القطاع الخاص نحو 60 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في الصين.

وارتفعت مبيعات التجزئة 9.4 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان، لتأتي دون التوقعات التي أشارت لزيادة نسبتها عشرة بالمئة، ومقارنة مع نمو بلغ 10.1 بالمئة في مارس آذار.

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع قليلا من المتوقع بلغت 6.8 بالمئة في الربع الأول من العام، بما يتجاوز المستوى الذي تستهدفه بكين عند نحو 6.5 بالمئة للعام بأكمله.

غير أن الاقتصاديين تمسكوا بتوقعاتهم لانحسار الزخم في وقت لاحق من العام، حتى لو توصلت بكين وواشنطن إلى حل وسط في خلافهما التجاري.