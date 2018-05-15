بسبب خريطة.. متاجر "جاب" تعتذر للحكومة الصينية

أصبحت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية "جاب" أحدث شركة تعتذر للصين بسبب مخالفة وجهة النظر الصينية تجاه عدد من المناطق المتنازع عليها.

نشرت السلسلة اعتذارها على موقع التدوينات الصغيرة الصيني "ويبو"، حيث اعتذرت عن تسويق قميص يحمل خريطة للصين لا تتضمن بعض المناطق المتنازع عليها مثل جزيرة تايوان وإقليم التبت وبحر الصين الجنوبي.

وذكرت "جاب" في بيان نشر في ساعة متأخرة من الأمس "مجموعة جاب تحترم سيادة الصين وتكامل أراضيها. وقد تم إبلاغنا بأن الخريطة الصينية الموجودة على أحد قمصان جاب التي تباع في بعض الأسواق الخارجية غير صحيحة".

وأضافت الشركة أنها "تأسف بشدة" وأنه سيتم سحب هذه القمصان من السوق الصينية والتخلص منها.

كان عدد من الشركات الغربية الأخرى قد تعرضت لضغوط صينية خلال الشهور الأخيرة بسبب عدم انحيازها لوجهة النظر الصينية.

كانت الحكومة الصينية قد طالبت في وقت سابق سلسلة متاجر التجزئة الأسبانية "زارا" وشركة طيران "دلتا أيرلاينز" وشركة صناعة المعدات الطبية "ميدترونيك" بعدم الإشارة إلى تايوان كدولة مستقلة على مواقعها الإلكترونية.

وفي شباط/فبراير الماضي اعتذرت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز بسبب نشر مقطع من كلام الزعيم الروحي لإقليم التبت دالاي لاما والذي تعتبره الصين شخصية تمثل تهديدا انفصاليا.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي انتقدت الرئاسة الأمريكية الصين بسبب الضغط على شركات الطيران الأجنبية من أجل تغيير طريقة الإشارة إلى تايوان وهونج كونج وماكاو على مواقعها الإلكترونية.