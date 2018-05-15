اقتصاد تونس ينمو 2.5% في الربع الأول

قالت وزارة الاستثمار التونسية اليوم الثلاثاء إن اقتصاد تونس نما 2.5 بالمئة في الربع الأول من 2018 مقارنة مع 1.9 بالمئة في الفترة ذاتها قبل عام.
وتعزز النمو بأداء قطاعي الزراعة والخدمات.
أخبار اقتصادية- عالمية
- الحكم على الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة بالسجن 24 عاما في فضيحة فساد
- العملة الإيرانية تنهار.. وارتباك وتهافت على مكاتب الصرافة بحثا عن الدولار
- أول معرض نسائي للسيارات في الرياض يجتذب 48 شركة
- سيارات الديزل تفقد أسعارها في الأسواق الألمانية.. ولا مشترين
- انهيار عملة «بيتكوين».. فقدت ثلث قيمتها في 5 أيام
- وزارة التجارة الصينية: نعارض بشدة الرسوم الجمركية الأمريكية
- التضخم في فنزويلا بلغ 454% في الربع الأول من 2018
- 200 مليار دولار خسائر متوقعة لاستثمارات طهران في الطاقة
- «أمازون».. سمكة قرش تبتلع سوق تجارة التجزئة العالمية
- سلسلة فضائح واستدعاءات تسدد ضربة قاسية لصناعة السيارات اليابانية
أضف تعليق