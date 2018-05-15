اقتصاد تونس ينمو 2.5% في الربع الأول

قالت وزارة الاستثمار التونسية اليوم الثلاثاء إن اقتصاد تونس نما 2.5 بالمئة في الربع الأول من 2018 مقارنة مع 1.9 بالمئة في الفترة ذاتها قبل عام.

وتعزز النمو بأداء قطاعي الزراعة والخدمات.