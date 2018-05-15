رئيس سوفت بنك : تأسيس صندوق رؤية جديد في "المستقبل القريب"

قال ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك اليوم إن صندوق رؤية ثانيا سيُؤسس في المستقبل القريب. مضيفا أن استثمار الصندوق الجديد قد يأتي من مستثمرين في الصندوق الأول أو من مؤسسات استثمارية. وقال سون خلال مؤتمر في طوكيو "صندوق رؤية 2 سيأتي بكل تأكيد". محددا توقيته بأنه "في المستقبل القريب". وقال إن الصندوق لن يُدشن في الأشهر الستة القادمة. وأضاف أن مؤسسات استثمارية أبدت اهتماما بالاستثمار فيه. بلغ حجم صندوق رؤية أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم، ما يزيد على 93 مليار دولار في مايو أيار الماضي.
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