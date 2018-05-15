أمريكا تدرس "حلولا بديلة" للحظر المفروض على "زد تي إي" الصينية

قال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس يوم الاثنين إن واشنطن ستدرس "حلولا بديلة" للحظر المفروض على الشركات الأمريكية التي تتعامل مع شركة الهواتف الصينية "زد تي إي". وسينظر المفاوضون في تلك الحلول خلال محادثات تجارية هذا الأسبوع مع كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الصيني شي جين بينج، نائب رئيس الوزراء ليو هي الذي من المقرر أن يصل إلى واشنطن اليوم. وقال روس يوم الاثنين في نادي الصحافة الوطني فعلت (زد تي إي) بعض الاشياء غير الملائمة. اعترفوا بذلك. السؤال هو: هل هناك حلول بديلة لتلك التي طرحناها في الأصل؟.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح يوم الأحد إلى استعداده للمساعدة في حل النزاع التجاري الذي يشمل صانع أجهزة الاتصالات الصيني. وتم منع شركة (زد تي إي) الشهر الماضي من استيراد التكنولوجيا الأمريكية بعد أن اعترفت بشحن معدات بشكل غير قانوني إلى كل من كوريا الشمالية وإيران. وأعلنت الشركة في وقت لاحق أنها علقت عمليات رئيسية. وفي تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يوم الأحد قال ترامب "الرئيس الصيني شي وأنا نعمل سويا من أجل منح شركة زد تي إي العملاقة الصينية للاتصالات طريقا للعودة للعمل بشكل سريع". وتابع "لقد تم فقدان الكثير جدا من الوظائف في الصين. وقد تم إصدار تعليمات لوزارة التجارة لمعالجة ذلك". وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين إنها تقدر "موقف واشنطن الإيجابي" فيما يتعلق بـ (زد تي إي).