جهاز Sirius A.. كمبيوتر متكامل يمكن وضعه في جيوب المستخدمين

بعد أن كانت أجهزة الكمبيوتر تحتل مساحات كبيرة تتجاوز الغرف والبنيات لخزن معلومات محدودة، باتت قدراتها الجبارة اليوم تسمح لها بحفظ ومعالجة الملايين من البيانات أثناء وضعها في جيوب المستخدمين، فقد أعلنت شركة OckelComputers عن إطلاقها سلسلة الحواسيب صغيرة الحجم Sirius A التي تأتي بقدرات متقدمة وحجم لا يتجاوز كف اليد.

وتعمل حواسيب Sirius A بالاعتماد على نظام التشغيل ويندوز 10، وتتميز بصغر حجمها حيث يمكن أن توضع في الجيب المستخدم، ولتشغيلها ليس على المستخدم سوى توصيلها بشاشة لتعمل كجهاز كمبيوتر كامل ولكن يمكن أن يعمل أيضا كمركز وسائط عند توصيله بتلفاز ذكي.

وتحمل سلسلة حواسيب سيريوس A بعض المواصفات الجديدة التي لم تكن في سلسلة Sirius B السابقة، فهي تأتي بشاشة تعمل باللمس ولكن الفارق الأكبر في زيادة عدد المنافذ ما يسمح للمستخدمين بتوصيلها بكل الأجهزة والملحقات.

يمتاز الجهاز بتصميم معدني أنيق ويعمل بمعالج إنتل Atom x7-Z8750 مع ذاكرة وصول عشوائي بمساحة 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت وذاكرة تخزين من نوع Flash بسعة 64 جيجابايت.

ويأتي بشاشة تعمل باللمس بقياس 6 إنشات وبدقة 1920X1080 بيكسل، ويدعم عددا كبيرا من المنافذ هي منفذ USB Type-C ومنفذين USB 3.0 إضافة إلى منفذ HDMI ومنفذ الشبكة LAN، ويدعم معيار الشبكات اللاسلكية 11ac، ويضم بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير يمكنها عرض الفيديو حتى 4 ساعات متواصلة، ويعمل بنظام تشغيل ويندوز 10، الأمر الذي يتيح لك العمل بكفاءة مع مختلف المهام اليومية.

وعلى الرغم من أنه يمكن استخدام أجهزة Sirius A لأغراض متعددة إلا أنها لا تسمح بإجراء مكالمات هاتفية، إضافة إلى أنها تتضمن ماسحة بصمات الأصابع، ويمكنها التحقق من هوية المستخدم.