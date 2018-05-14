البورصة المصرية تخسر 9.1 مليار جنيه

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قِبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 951.7 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت 1.4 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 1.16 % ليبلغ مستوى 16984.07 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.89 % ليبلغ مستوى 847.95 نقطة.

وشملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس 100) الذي تراجع بنحو 0.59 % ليبلغ مستوى 2186.24 نقطة.