"البيئة" تدشن توسعة مشروع "سمك".. تستهدف 100 منفذ بيع بنهاية 2018

دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي توسعة مشروع "سمك" لزيادة عدد منافذ البيع للمنتجات التي تحمل شعار" سمك" بحضور معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي ووكيل الوزارة للزراعة المهندس احمد بن صالح العيادة.



وقال مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، خلال الحفل إن مشروع "سمك" بدأ في يناير من العام 2018 بعدد ثلاثة منافذ بيع في مدينة الرياض، وتوسع بشكل متسارع ليصل خلال الشهر الحالي إلى 30 منفذا، مؤكداً أن المشروع يستهدف تحقيق 100 منفذ بيع لمنتجات "سمك" لتغطي جميع مناطق المملكة بنهاية ديسمبر المقبل , وتم استعراض مراحل تطور المشروع الذي اطلق برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، على هامش منتدى تشجيع النمط الاستهلاكي الذي أقيم بجامعة الأميرة نورة.



وأوضح الدكتور علي الشيخي أن المنتجات الوطنية المستزرعة وصلت لمراحل متقدمة في الجودة والسلامة الغذائية، مؤكدا أن الوزارة حريصة بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي، على سن أنظمة وتشريعات ترفع من مستوى جودة وسلامة المنتجات السمكية في الأسواق، داعياً المشاريع على تطبيق أفضل ممارسات الاستزراع المائي العالمية، مضيفا أن شعار "سمك" يعتبر تتويج لهذه الجهود لتقديم منتج آمن وصحي وطازج للمستهلك في المملكة.



وأضاف، أن الهدف الاستراتيجي للدولة هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية للمملكة، مع تصدير الفائض لدول العالم لتحقيق رؤية الدولة في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية بديلة عن النفط، حيث حققت السعودية نموا في صادرات منتجات الاستزراع المائي الوطنية والتي بلغت 37000 طن بقيمة مليار ريال خلال العام 2017م.



يذكر، أن مشروع "سمك" هو اختصارا للبرنامج الوطني لإصدار الشهادات لمنتجات الاستزراع المائي الوطنية، الذي وافقت عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويتم اعتماده ومنحه للشركات من قبل الجمعية السعودية للاستزراع المائي، كما تم تكريم جميع شركاء برنامج "سمك" من عدة جهات.