ترمب يرغب بإنقاذ واحدة من كبريات الشركات الصينية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إنه يرغب في المساعدة على إنقاذ شركة "زدي تي إيه"، إحدى أكبر شركات الاتصالات في الصين.

وعلقت "زدي تي إيه" أنشطتها التشغيلية، بعد أن حظرت وزارة التجارة الأمريكية، الشهر الماضي، على الشركات الأمريكية بيع أي مكونات للشركة الصينية لمدة سبع سنوات، حسب ما ذكرت "بي بي سي".

وكانت الشركة الصينية أقرت بإرسالها شحنات غير قانونية، إلى إيران وكوريا الشمالية.

وكتب ترمب على تويتر أنه يعمل مع الرئيس الصيني، من أجل ضمان عودة الشركة لممارسة نشاطها قريبا، قائلا إن كثيرا من الوظائف في الصين معرضة للفقدان.

وتأتي هذه الخطوة قبيل محادثات تجارية رفيعة المستوى، بين واشنطن وبكين خلال الأسبوع الجاري، تهدف إلى حل النزاع التجاري المتفاقم، بين البلدين صاحبي أكبر اقتصادين في العالم.

وجعلت الصين حل مشكلة شركة زد تي إي، التي يبلغ عدد موظفيها نحو 80 ألف شخص، أحد مطالبها من أجل التوصل لاتفاق تجاري واسع مع الولايات المتحدة.

وفي مارس 2017، أقرت الشركة الصينية بارسال شحنة بشكل غير قانوني تقنيات أمريكية إلى إيران وكوريا الشمالية، وجرى تغريمها 1.1 مليار دولار.

وتزود الشركات الأمريكية نحو ربع مكونات المعدات، التي تستخدمها الشركة الصينية، ويتضمن ذلك هواتف ذكية ومعدات لشبكات الاتصالات.

وأنفقت الشركة الصينية أكثر من 2.3 مليار دولار، على واردات جلبتها من نحو 200 شركة أمريكية، العام الماضي.