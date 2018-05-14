الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 8070 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعا 47.68 نقطة ليقفل عند مستوى 8070.69 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.6 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 237 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 112 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات جبسكو ونماء والعقارية الأكثر ارتفاعا أما أسهم شركات صناعات كهربائية وإكسترا وسيسكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.08 % و 5.10%.
أسواق الأسهم- السعودية
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