مؤشر البحرين العام يقفل على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,272.07 بارتفاع قدره 0.98 نقطة عن معدل الإقفال السابق ، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 976.59 بانخفاض قدره 2.59 نقطة عن معدل اقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونين و791 ألفا و180 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 614 ألفاً و602 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 63 صفقة.
أسواق الأسهم- الخليجية
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