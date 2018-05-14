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أسواق الأسهم- الخليجية

بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 4 .15 نقطة

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم، على انخفاض المؤشر العام 4 .15 نقطة ليبلغ مستوى 04 .4804 نقطة وبنسبة انخفاض 32 .0 في المئة .
وبلغت كميات تداولات المؤشر 44 مليون سهم تمت من خلال 2287 صفقة نقدية بقيمة سبعة ملايين دينار كويتي .
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