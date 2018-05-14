بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 4 .15 نقطة

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم، على انخفاض المؤشر العام 4 .15 نقطة ليبلغ مستوى 04 .4804 نقطة وبنسبة انخفاض 32 .0 في المئة .
وبلغت كميات تداولات المؤشر 44 مليون سهم تمت من خلال 2287 صفقة نقدية بقيمة سبعة ملايين دينار كويتي .
أسواق الأسهم- الخليجية
- الموافقة على تمديد المهلة الزمنية للمتأخرين عن استلام قروضهم العقارية
- 24.6 مليار ريال صادرات السعودية من البلاستيك خلال 4 أشهر
- "توتال" تطور موارد للغاز الطبيعي في عمان
- "الحبوب" تستورد 1.5 مليون من الشعير تمثل الدفعة الرابعة لعام 2018
- بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها السعري وارتفاع الوزني و(كويت 15)
- الركود يضرب سوق السيارات.. الواردات تتراجع 52 % في عامين
- "أكسا التعاونية" توافق على عدة عقود
- مؤشرا بورصة البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع
- تيسلا "متورطة" بثالث تصادم.. والشركة في مأزق
- مؤشر البحرين العام يغلق على ارتفاع
أضف تعليق