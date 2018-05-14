مؤسسة النقد تطلق منصة "إيصال" لفواتير الأعمال الإلكترونية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي إطلاق منصة وطنية إلكترونية لفواتير الأعمال (e-Invoicing) تحت مسمى "إيصال"، وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل آلية إجراء المدفوعات بين الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال المختلفة والموردين الذي يتعاملون مع هذه الجهات.

وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي لرفع معدل التعاملات المالية الرقمية، ستساهم منصة "إيصال" في خفض تكاليف المعاملات المالية، وتعزيز كفاءة البيئة المؤسسية من خلال تيسير عمليات الفوترة الخاصة بموردي الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال المختلفة وإتاحة دفعها إلكترونياً. كما ستساعد المنصة على تحسين عملية إدارة المدفوعات المفوترة عبر المزايا الإضافية التي تقدمها للمستخدمين كتوضيح حالة الدفع للفواتير المصدرة، والرسومات البيانية وتحليل المدفوعات، وتدقيق عمليات المطابقة والتسوية للمبالغ المحصلة من خلال لوحة تحكم إلكترونية متكاملة.

وعلاوةً على ما ستوفره المنصة من رفع لكفاءة ودقة الجهات المتعاملة بها من خلال إلغاء التعاملات الورقية، فهي ستساهم في الوقت نفسه في الحد من الحاجة إلى التحصيل النقدي للأموال مما سيوفر التكاليف المرتبطة بهذا الجانب.

وتعليقاً على تدشين المنصة الجديدة، قال هاشم بن عثمان الحقيل، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للعمليات المصرفية: "تحرص المؤسسة دائماً من خلال أنظمة المدفوعات التي تشرف عليها، على رفع نسبة المعاملات غير النقدية وزيادة الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتبني التقنيات الحديثة والمبتكرة التي تساهم في الوصول إلى أهدافنا، ولقد شهد العالم مؤخراً انتشار منظومة الفوترة الإلكترونية على المستويات الوطنية، خاصة أن منافعها بدأت تظهر جلياً في عدد من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية. لذا فقد عملنا خلال الفترة الماضية على تطوير منصة مناسبة وداعمة للشركات من شأنها أن تدعم ازدهار الاقتصاد السعودي. وفي ظل وجود خطط لإضافة خدمات أخرى إلى هذه المنصة في العام القادم تهدف إلى تحسين العمليات بين الشركات، فإننا واثقون بأن منصة "إيصال" ستؤدي دوراً حيوياً في تعزيز نمو المملكة تماشياً مع أهداف الرؤية ومخرجاتها".

وتشمل خدمات منصة إيصال كامل دورة حياة الفواتير، بدءاً من رفع الفاتورة، وعرضها، وتسديدها، وتسويتها، مما سيمكن المستخدمين من أتمتة هذه العمليات بشكل كلي ويعود ذلك بالنفع بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال تعزيز الإدارة المحسنة للتدفقات النقدية.

من جانبه، قال زياد اليوسف، مدير عام نظم المدفوعات بمؤسسة النقد العربي السعودي: "لقد شهد قطاع المدفوعات تحولاً متزايداً باتجاه اعتماد الوسائل الإلكترونية في المملكة كخيار رئيسي للدفع. وفي حين استفاد قطاع المعاملات بين الشركات والمستهلكين من النفاذ إلى مجموعة واسعة من خيارات الدفع التي توفرها أنظمة المدفوعات الوطنية، فقد حرصنا على توفير المزيد من الخيارات لقطاعات الأعمال لأتمتة فواتيرها وتحصيل الدفعات إلكترونياً بطريقة سريعة وشفافة. وكلنا ثقة بإمكانية منصة "إيصال" على إحداث أثر إيجابي كبير على الاقتصاد السعودي وجعله أكثر كفاءة من خلال الربط الفعال بين قطاعات الأعمال ومورديها. وسوف يلحظ مستخدمو المنصة تحسينات فورية في عدة مجالات مثل تجربة العملاء والإدارة المالية والتحصيل".

هذا وقد بادر عدد من الشركات الرائدة في مجالات مختلفة مثل التأمين، والتجزئة، والرعاية الصحية، والبضائع الصناعية، والدعم اللوجستي من القطاعين العام والخاص بالاشتراك في منصة "إيصال" للاستفادة من الخدمات التي توفرها. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.sadad.com.​