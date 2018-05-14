وزير الاقتصاد الألماني يسعى للتوصل لحل مع روسيا وأوكرانيا حول مشروع خط أنابيب الغاز

يسعى وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إلى التوصل لاتفاق بين أوكرانيا وروسيا في الخلاف حول مشروع خط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم 2".

وقال ألتماير اليوم الاثنين في كييف قبل لقائه رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير جرويسمان إنه يتعين العثور على حل يراعي مصالح كافة الأطراف، مؤكدا أن بلاده تأخذ مسؤوليتها تجاه أوكرانيا على محمل الجد.

ومن جانبه، ذكر جرويسمان إن ألمانيا شريك وصديق مهم لأوكرانيا، مضيفا أن الدعم في هذه القضية ثمين للغاية.

يشار إلى أن خط أنابيب "نورد ستريم 2" من شأنه نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر بحر البلطيق إلى وسط أوروبا وغربها. وتتخوف أوكرانيا من تراجع أهميتها بصفتها دولة عبور للغاز الطبيعي بالنسبة لروسيا. وتعد أيضا رسوم العبور للغاز الروسي مصدرا مهما للدخل بالنسبة لأوكرانيا ودول أخرى بشرق أوروبا.

ويحذر منتقدون للمشروع في الاتحاد الأوروبي من حدوث اعتماد كبير على التوريدات الروسية.

ومن المقرر أن يتوجه ألتماير اليوم إلى موسكو، لإجراء محادثات غدا الثلاثاء مع مسؤولين في الحكومة الروسية.