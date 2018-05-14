إضراب للطيارين يتسبب في إلغاء 75% من رحلات بروكسل إيرلاينز

أكدت شركة الخطوط الجوية البلجيكية "بروكسل إيرلاينز" أنها ألغت 75% من رحلاتها الجوية المقررة ليومي الاثنين والأربعاء هذا الأسبوع ، وذلك بسبب إضراب للطيارين.

وقالت المتحدثة باسم الشركة ،فينكه ليمس-بيريو، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه "تم إلغاء 75% من رحلاتنا الجوية اليوم (الاثنين) ،وسوف نقوم بتشغيل 25% (من الرحلات)".

وأضافت المتحدثة أنه من بين إجمالي 63 ألف مسافر ممن حجزوا تذاكر للسفر في يومي الإضراب ، تمكنت الشركة من التواصل مع 55 ألف شخص لتعديل مواعيد رحلاتهم الجوية أو لعمل ترتيبات أخرى .

وقالت إنه "اليوم في مطار (بروكسل) يسود الهدوء الشديد".

ومن ناحية أخرى ، بدأت جولة جديدة من المفاوضات مع نقابة الطيارين اليوم الاثنين . وقد أعلن الطيارون عن إضرابهم الأسبوع الماضي ، بسبب خلاف حول زيادة الأجور واحتجاجا على عدم استقرار ظروف العمل.

وطالبت نقابة الطيارين بتوضيح من جانب الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" حول مستقبل بروكسل إيرلاينز التي استحوذت عليها العملاقة الألمانية في أوائل عام 2017 .

وقال إيتيني دافيجنون ،رئيس الشركة القابضة لبروكسل ايرلاينز، في مقابلة مع إذاعة "بيل-آر.تي.إل" إن الإضراب يمكن أن يتسبب في خسائر لبروكسل ايرلاينز قدرها 10 ملايين من اليورو (12 مليون دولار) تقريبا.

ويأتي ذلك في حين يتوقع أن يتسبب إضراب في قطاع السكك الحديدية في فرنسا في تأخير كبير للمسافرين بأنحاء الدولة ،وهي دولة مجاورة لبلجيكا.