"روسنفت": إنتاج الربع الأول تراجع 1.2% بسبب اتفاق أوبك

قالت روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، اليوم الاثنين إن إنتاجها من مكثفات النفط والغاز انخفض 1.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام بسبب الاتفاق العالمي مع منظمة أوبك الذي يستهدف تقليص الإنتاج.

وقالت روسنفت إن إنتاج المكثفات بلغ 4.57 مليون برميل يوميا في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 2018.

وكان المتوسط الإجمالي اليومي للإنتاج 5.71 مليون برميل من المكافئ النفطي في الربع الأول من 2018 أي قريبا من مستويات الربع الأول من 2017.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 16.87 مليار متر مكعب بانخفاض نسبته اثنان بالمئة عن الفترة المماثلة قبل عام.