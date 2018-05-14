أنشطة الدمج والاستحواذ تدعم أسهم أوروبا

تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد سلسلة مكاسب أسبوعية قوية لكنها لقيت دعما من صفقات الدمج والاستحواذ.

وسجلت أسهم النفط أسوأ أداء من هبوط الخام عن أعلى مستوياته في عدة سنوات بسبب تنامي أنشطة الحفر في الولايات المتحدة والمقاومة في أوروبا وآسيا للعقوبات الأمريكية على إيران.

ونزل مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 0.4 بالمئة بينما استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر.

وارتفعت اسهم آي.دبليو.جي 21.3 بالمئة بعدما قالت شركة العقارات الإدارية المؤثثة البريطانية إنها تلقت ثلاثة عروض للاستحواذ عليها.

وصعد سهم إي.دي.بي 8.8 بالمئة بعدما عرضت شركة الخوانق الثلاثة الصينية للمرافق التابعة للدولة 10.8 مليار دولار للسيطرة على شركة الكهرباء البرتغالية.