ماي للبريطانيين: لن أخذلكم في ملف «بريكست» .. «بإمكانكم الوثوق بي»

طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس البريطانيين بالوثوق بها إزاء التوصل إلى اتفاق جيد حول "بريكست"، بينما تحاول سد الثغرات في حكومتها حول السبيل الفضلى إزاء هذا الملف.

وتعاني إدارتها المحافظة الانقسام حول ماهية الاتفاق الجمركي المستقبلي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد أن اعتبر بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني مشروع وحدة جمركية تدعمه ماي لمرحلة ما بعد "بريكست" عملا جنونيا، إلا أن ماي شددت على أنه "بإمكانكم الوثوق بي".

وبناء على خطة "الشراكة الجمركية الجديدة" التي تدعمها ماي، ستجمع بريطانيا رسوما جمركية لمصلحة الاتحاد الأوروبي على البضائع التي تعبر أراضيها إلى أسواق دوله الأعضاء، فيما ستفرض رسوما خاصة بها على تلك التي تستهدف أسواقها.

وأشار جونسون الداعم علنا لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أن الخطة لن تفي بكثير من وعود "بريكست"، وقال لصحيفة دايلي ميل "إذا كانت لديكم الشراكة الجمركية الجديدة، فسيكون لديكم بذلك نظام مجنون تجمعون بموجبه رسوما لمصلحة الاتحاد الأوروبي على الحدود البريطانية"، مضيفا "في حال قرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم عقابية على سلعة ترغب بريطانيا في استيرادها بسعر زهيد فلن يكون ممكنا القيام بشيء".

وفي إشارة إلى تعهدات حملة "بريكست"، أضاف الوزير البريطاني "سيعني ذلك عدم استعادة السيطرة على السياسات التجارية ولا استعادة السيطرة على القوانين ولا على الحدود"، فيما طرحت لندن العام الماضي خيارين لتسهيل التجارة عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي بعد "بريكست" المرتقب في مارس 2019، لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد.

وتواجه الخطة انتقادات من 60 من الأعضاء المشككين بالاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، فضلا عن جونسون.

وفيما لا تزال المفاوضات حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عالقة حول بنود عدة، تدرس حكومة تيريزا ماي سيناريوهين في الوقت الراهن.

الأول، حل تقني الطابع للحفاظ على سهولة المبادلات مع الاتحاد الأوروبي، والثاني اتفاق جمركي تؤيده ماي وتستوفي فيه بريطانيا الرسوم الجمركية باسم الاتحاد الأوروبي عن السلع التي تعبر أراضيها لكنها مخصصة للسوق الأوروبية، على أن تطبق رسومها الخاصة للسلع المخصصة للبلاد.

وكتبت ماي في مقال نشرته صحيفة "صنداي تايمز"، "الطريق التي أحددها هي التي ستؤدي إلى "البريكست" الذي صوت من أجله الناس".

وأضافت "سأحتاج إلى دعمكم ومساعدتكم من أجل تحقيق ذلك.. في المقابل، تعهدي لكم بسيط: لن أخذلكم"، وتعتبر ماي الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يحمي الدستور البريطاني والسيادة الاقتصادية ويحترم اتفاقات السلام مع إيرلندا الشمالية.

ودعا سايمون كوفيني نائب رئيس الوزراء الإيرلندي الحكومة البريطانية أمس إلى الإيفاء بالتزاماتها حول مسألة الحدود الإيرلندية في إطار مفاوضات "بريكست"، معربا عن أسفه لـ "توقف" المحادثات.