«نمو» تصعد 2 % .. وكميات التداول تتراجع 59 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3109 نقاط رابحة 64 نقطة بنسبة 2 في المائة. وارتفعت قيم التداول 27 في المائة بنحو 175 ألف ريال لتصل إلى 831 ألف ريال، بمعدل 11.5 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 59 في المائة بنحو 23 ألف سهم لتصل إلى 15.8 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.10 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 41 صفقة بنسبة 36 في المائة لتصل إلى 72 صفقة. وتصدر المرتفعة "ثوب الأصيل" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 62.67 ريال، يليه "الكثيري" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 30.05 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 0.85 في المائة ليغلق عند 12 ريالا. بينما تصدر المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنسبة 19 في المائة ليغلق عند 54.20 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 52.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 738 ألف ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 37 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 21 ألف ريال.