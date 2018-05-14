ضبط 5212 مخالفة منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة

ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل 5212 مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة باللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، وذلك منذ تطبيق الضريبة في الأول من كانون الثاني (يناير) 2018 وحتى الآن.

وأوضحت في بيان لها، أن الجولات التفتيشية الميدانية انطلقت لمتابعة تطبيق المنشآت التجارية لضريبة القيمة المضافة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، وذلك تزامنا مع زيادة حركة النشاط التجاري مع دخول شهر رمضان الكريم.

وتمثلت غالبية المخالفات التي رصدتها الهيئة في إصدار فواتير ضريبية للمستهلكين لا تحتوي على البيانات النظامية لأغراض الضريبة، وتحصيلها من المستهلكين بنسبة تزيد عن 5 في المائة، وعدم وجود رقم ضريبي على الفاتورة، وعدم التسجيل في نظام الضريبة.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن حملاتها الميدانية، التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة لها، استهدفت عدة قطاعات، من بينها المراكز التجارية، ومراكز صيانة السيارات، ومحال المواد الكهربائية وأسواق المواد الغذائية، وشملت جميع مناطق المملكة حيث تأتي تلك ضمن سياق جهود الهيئة للتأكد من التزام المنشآت باللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة .

وتسعى الهيئة، من خلال حملاتها الميدانية إلى توعية المنشآت حول أهمية تطبيق الضريبة ومتابعة كيفية تطبيق المنشآت لها، إضافة إلى ضمان التطبيق الصحيح لكافة إجراءات ضريبة القيمة المضافة، لخفض المخالفات.

و دعت المستهلكين كافة إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح للمستهلكين التعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم 19993.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل في وقت سابق، أنها تقوم بجولات ميدانية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالضريبة الانتقائية بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مشيرة إلى أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية يعد مخالفة تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال.