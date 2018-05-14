مناولة 70 مليون طن من البضائع في الموانئ خلال الربع الأول

بلغ إجمالي البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال الربع الأول لعام 2018، نحو 70.289.152 طنا، بينما بلغ إجمالي بضائع الحاويات المناولة 17.326.758 طنا، فيما بلغ عدد الحاويات المناولة 1.552.955 حاوية، وذلك ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".

في حين بلغ عدد السفن 3.049 سفينة، بينما بلغ عدد العربات 197.814 عربة، فيما بلغ عدد الركاب 258.107 ركاب، وبلغ عدد المواشي 1.311.841 ماشية.

يذكر أن الموانئ السعودية شهدت ارتفاعا ملحوظا في إجمالي البضائع والحاويات المناولة خلال الربع الأول لعام 2018 مقارنة بالعام السابق.

وتسعى "موانئ" على تطوير بيئة إدارة وتشغيل الموانئ السعودية، ورفع وتفعيل كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها؛ بما يخدم في إقامة مشروعات متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.