ارتفاع معظم البورصات الخليجية .. ومؤشر دبي يلتقط أنفاسه

ارتفعت معظم البورصات الخليجية أمس، حيث إن التراجع الطفيف لأسعار النفط من أعلى مستوياتها في سنوات لم يثن المستثمرين عن شراء الأسهم القيادية، بينما صعدت البورصة المصرية بدعم مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، مقابل مبيعات محلية.

ولا تزال أسعار النفط أقل قليلا من أعلى مستوياتها خلال أعوام، رغم تراجعها يوم الجمعة.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المائة إلى 4425 نقطة، بينما صعد سهم "دانة غاز" 3.9 في المائة وكان الأكثر تداولا في البورصة، بعدما قالت شركة الطاقة الإماراتية إنها أبرمت اتفاقا مع دائنين حول إعادة هيكلة صكوك بقية 700 مليون دولار، وهو ما قد يسدل الستار على نزاع قانوني مستمر منذ نحو عام أقلق المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي، وفقا لـ "رويترز"

لكن سهم بنك الاتحاد الوطني تراجع 4.1 في المائة بعدما سجل المصرف انخفاضا في صافي ربح الربع الأول من العام إلى 425.6 مليون درهم (116 مليون دولار)، ليأتي أقل قليلا من توقعات "سيكو البحرين" والمجموعة المالية "هيرميس".

وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.4 في المائة إلى 2892 نقطة مخالفا الأداء المتراجع الذي دام أربع جلسات متتالية. وصعد سهم الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" 4.1 في المائة، وكان الرابح الأكبر في البورصة. وقالت "تبريد" في بيان في أواخر الأسبوع الماضي إنها تدرس أسواقا ودولا جديدة لتوسعة عملياتها فيها.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.50 في المائة؛ بفضل سهم "الخليجية للاستثمارات" 2.57 في المائة، و"دبي للاستثمار" 1.66 في المائة، و"دبي المالي" 1.46 في المائة. كما صعد قطاع المصارف القيادي بنسبة 0.47 في المائة، بعد أن ارتفع مصرف السلام 3.40 في المائة، و"إثمار" 1.98 في المائة مع نهاية التعاملات. وانخفض مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 4790 نقطة. وصعدت ثمانية قطاعات تصدرها المواد الأساسية بنسبة 3.35 في المائة، فيما تراجعت ثلاثة قطاعات أخرى بصدارة النفط والغاز بنحو 0.7 في المائة. وتصدر سهم "العقارية" ارتفاعات بنمو نسبته 8 في المائة، فيما جاء سهم "الرابطة" على رأس التراجعات بنحو 12.5 في المائة.

وزاد مؤشر البحرين 0.03 في المائة إلى 1272 نقطة. وصعد مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 4687 نقطة. وارتفع مؤشر قطر 0.8 في المائة إلى 8817 نقطة. وفي القاهرة، زاد المؤشر الرئيس للسوق المصرية 0.2 في المائة إلى 17184 نقطة، بدعم مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، مقابل مبيعات محلية. وقفز سهم "القلعة القابضة" 8.9 في المائة. وقالت شركة الاستثمار في الأسبوع الماضي إنها تسعى لزيادة حصتها في الشركة المصرية للتكرير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بصافي 272.8 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للشراء بصافي 267.6 مليون جنيه و5.2 مليون جنيه على التوالي.