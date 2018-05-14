رغم ضعف السيولة .. الأسهم السعودية تستعيد مستوى 8000 نقطة بقيادة «المصارف»

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية لتستعيد حاجز 8000 نقطة بقيادة "المصارف"، وجاء إغلاق المؤشر عند 8023 نقطة رابحا 108 نقاط بنسبة 1.37 في المائة. ولم يتزامن مع ارتفاع السوق نشاط في السيولة التي تراجعت بنحو 3 في المائة إلى أقل من أربعة مليارات ريال. ولا تزال السوق في مسار تصحيحي ما لم تتجاوز المقاومة 8050 نقطة، حيث الإغلاق أعلى منها ستنشط حركة المضاربين مما ينعكس على السيولة وحركة السوق.

والعوامل الأساسية لا تبدو أنها داعمة لاستمرارية الربحية خلال الفترة المقبلة، حيث إن تراجع الأرباح في الربع الأول وتجاوز عدد الشركات الخاسرة فيه نحو 40 شركة وارتفاع مكرر الأرباح حيث وصل 19 مرة، تلك العوامل السلبية لا تشجع لاستمرارية الارتفاع ما لم تستجد معطيات تحسن من نظرة وتوقعات المتعاملين.

الأداء العام للسوق

افتتحت السوق عند 7914 نقطة، واتجهت نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8025 نقطة رابحة 1.4 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلقت عند 8023 نقطة بمكاسب 108 نقاط بنسبة 1.37 في المائة. وتراجعت السيولة 3 في المائة بنحو 120 مليون ريال لتصل إلى 3.8 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 36 ألف ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 4.7 مليون سهم متداول لتصل إلى 182 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.35 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 3 في المائة بنحو 3.3 ألف صفقة لتصل إلى 104 آلاف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ثلاثة أسهم مقابل ارتفاع البقية. تصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.89 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 0.21 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.13 في المائة. وتصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 2.8 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 2.7 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 2.5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 24 في المائة بقيمة 929 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 767 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 19 في المائة بقيمة 731 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "الاتحاد التجاري" بنسبة 9.99 في المائة ليغلق عند 22.46 ريال، يليه "العقارية" بنسبة 9.96 في المائة ليغلق عند 26.50 ريال، وحل ثالثا "ملاذ للتأمين" بنسبة 9.92 في المائة ليغلق عند 14.62 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "البابطين" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 26.81 ريال، يليه "بوبا العربية" بنسبة 4.83 في المائة ليغلق عند 97.64 ريال، وحل ثالثا "سايكو" بنسبة 4.73 في المائة ليغلق عند 17.91 ريال.

وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 17 في المائة بقيمة 637 مليون ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 11 في المائة بقيمة 421 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 10 في المائة بقيمة 395 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية