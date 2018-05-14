«الإحصاء»: 86.8 % من الأسر في السعودية لديها إمكانية النفاذ إلى الإنترنت

أظهر تقرير صادر من الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة الأسر التي لديها إمكانية النفاذ إلى الإنترنت بلغت 86.8 في المائة من إجمالي الأسر في المملكة، وبلغت نسبة الأسر التي يتوافر لديها خط هاتف ثابت في المسكن 24.74 في المائة من إجمالي الأسر في المملكة، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين استخدموا الإنترنت 68.13 في المائة من إجمالي سكان المملكة، و83.83 في المائة من إجمالي الأفراد الذين تراوح أعمارهم بين 12 و 65 سنة استخدموا الإنترنت. وعلى صعيد الهواتف المتنقلة فقد بلغت نسبة الأفراد الذين استخدموا الهاتف المتنقل 73.28 في المائة من إجمالي سكان المملكة، و 92 في المائة من إجمالي الأفراد الذين تراوح أعمارهم بين 12 و 65 سنة استخدموا الهاتف المتنقل. وبحسب نتائج المسح فإن نسبة الأسر التي يتوافر لديها جهاز حاسوب في المسكن بلغت 46.6 في المائة من إجمالي الأسر في المملكة، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين استخدموا الحاسوب 24.69 في المائة من إجمالي سكان المملكة، و30 في المائة من إجمالي الأفراد الذين تراوح أعمارهم بين 12 و 65 سنة استخدموا الحاسوب، أما الأسر التي يتوافر لديها جهاز تلفزيون فقد بلغت نسبتها 92.67 في المائة من إجمالي الأسر في المملكة.

ويهدف تقرير نتائج مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد 2017 الصادر من الهيئة العامة للإحصاء GaStat أخيرا، إلى توفير بيانات ومؤشرات حديثة عن نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات مما سيساعد متخذي القرار على الإلمام بكافة البيانات الإحصائية اللازمة، إضافة إلى إيجاد قاعدة عريضة من البيانات، واستخدامها كأساس موثوق لإجراء الدراسات والبحوث لنشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد، وتزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات الإحصائية عن نشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد؛ وذلك لاستخدامها في مجال البحوث والدراسات العلمية التي تسهم في إبراز وتطوير هذا النشاط في المملكة، فضلاً عن إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية لنشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد.