مستثمرون يناقشون إجراءات استيراد الأعلاف الخضراء

التقى مسؤولون في وزارة البيئة والمياه والزراعة بممثلي المستثمرين الزراعيين ومصانع الأعلاف المهتمين باستيراد الأعلاف الخضراء، في ميناء الملك عبد الله الاقتصادي في رابغ نهاية الأسبوع الماضي، لمناقشة الإجراءات النهائية لاستيراد الأعلاف الخضراء تزامنا مع قرار إيقاف زراعتها في المملكة اعتبارا من تاريخ 25 صفر 1440 إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437.

وكشف محمد العبد اللطيف مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف في وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه تم خلال اللقاء مناقشة الإجراءات والتسهيلات المقدمة لاستيراد الأعلاف الخضراء عبر الميناء بالشكل الذي يسهم في تأمين احتياجات المواشي من الأعلاف، وكذلك مناقشة بعض القضايا المتعلقة بمدة التخليص، وتقديم خدمات بتكلفة منافسة. ومن جانبه قدم الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة للميناء Amsteel نبذة تعريفية عن الشركة وفرص المستثمرين في تملك أو استئجار أو استثمار مساحات التخزين في الميناء وخيارات طرق الإفراغ والتحميل والتخزين المناسبة لاستيراد الأعلاف.

يذكر، أن ميناء الملك عبد الله يعتبر منشأة حيوية متكاملة ذات موقع استراتيجي مهم، كما أنه يقدم منظومة متكاملة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي تسعى إلى توفير فعالية فائقة للأعمال من خلال تقديم ميزات وخدمات مطلقة وغير تقليدية تخدم العملاء حسب الاحتياج، إضافة إلى أحدث التقنيات المتطورة والكوادر التي تعمل باستمرار لتطوير وإدارة ميناء عالمي المستوى وبأسعار منافسة.