سوناطراك الجزائرية تخطط لزيادة التركيز على البتروكيماويات

قال الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية عبد المؤمن ولد قدور إن شركة الطاقة الحكومية ستركز على صفقات البتروكيماويات لتقليص واردات البلاد من الوقود وتعزيز الإيرادات.

وفي الأسبوع الماضي، قالت سوناطراك إنها تخطط لشراء مصفاة أوجوستا البالغة طاقتها 175 ألف برميل يوميا التابعة لإكسون موبيل في صقلية بإيطاليا، ووقعت يوم الجمعة اتفاقا بقيمة 1.5 مليار دولار مع توتال الفرنسية لبناء مصنع للبولي بروبلين في الجزائر.

وقال ولد قدور إنه لا شك أن البتروكيماويات تأتي ضمن الأولويات الرئيسية في ظل الحاجة لجني مزيد من الإيرادات بكميات أقل من النفط والغاز.

وبلغت إيرادات الجزائر، عضو منظمة أوبك، من النفط والغاز 33 مليار دولار العام الماضي، انخفاضا من 60 مليار دولار في 2014 قبل أن تبدأ أسعار الخام موجة هبوط ممتدة.

غير أن صعود الأسعار في الآونة الأخيرة يمنح سوناطراك قدرة أكبر قليلا على الاستحواذ.

وقال ولد قدور إن الزيادة في الإيرادات بفعل ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة يجب أن تُستخدم في شراء مزيد من الأصول بالخارج، مشيرا إلى أن الشركة تحظى بالدعم الكامل من الرئاسة.

ومن بين الصفقات التي أبرمتها سوناطراك في الآونة الأخيرة، وقعت الشركة اتفاقا لمبادلة الخام بمنتجات مكررة مع فيتول أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، كما أبرمت صفقة أخرى مع هانيويل الأمريكية لإنتاج وقود أنظف للنقل في الجزائر.

وأنفقت الجزائر ملياري دولار على واردات المنتجات المكررة في 2017.