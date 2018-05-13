ناسا تطلق أول طائرة هليكوبتر لكوكب المريخ

أعلنت وكالة الفضاء الامريكية "ناسا" نيتها لأول مرة إرسال طائرة هليكوبتر صغيرة إلى المريخ في إطار مهمة تطلقها العام 2020 لوضع مسبار من الجيل التالي على سطح الكوكب الأحمر. وقالت ناسا في بيان إن "الطائرة مارس" ستعمل عن طريق التحكم عن بعد وهي مصممة للعمل في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ بمروحتين تدوران بشكل عكسي ويبلغ وزنها نحو 1.8 كيلوغرام بجسم يعادل حجم كرة البيسبول. وذكرت مديرة مشروع "الطائرة مارس" "ميمي أونغ" إنه عندما تكون الطائرة الهليكوبتر على سطح المريخ فإنها تكون بالفعل بارتفاع يعادل 30480 مترا على الأرض". وبينت ناسا إن هذه الطائرة تهدف إلى إظهار مدى صلاحية وجدوى استخدام مثل هذه الطائرات على المريخ مع احتمال قيامها بأدوار مثل الاستكشاف من خلال الطيران على ارتفاع منخفض أو الوصول إلى أماكن يتعذر الوصول إليها من الأرض. ومن المقرر انطلاق مهمة مسبار كوكب المريخ في شهر يوليو 2020 من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا للوصول إلى المريخ في فبراير 2021. وأشارت ناسا إلى إن المسبار مصمم للقيام بدراسات جيولوجية والتأكد من صلاحية بيئة المريخ للحياة.