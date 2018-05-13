ألمانيا تسعى لإرساء "مبدأ شامل في سياسة الطاقة" مع موسكو وكييف

يسعى وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير للترويج خلال مباحثات في أوكرانيا وروسيا إلى إرساء "مبدأ شامل لسياسة الطاقة". وقال ألتماير اليوم الأحد في العاصمة برلين قبل التوجه إلى العاصمة الأوكرانية كييف: "هدف هذه الرحلة هو توضيح قضايا اقتصادية بالنظر إلى الطاقة والاقتصاد في ظل وضع دولي محتدم وصعب". وأضاف أنه من المهم تأمين إمداد الطاقة في أوروبا، وأشار إلى تحولات ذات صلة بسياسة الطاقة. وشدد على ضرورة أن يتسن للاتحاد الأوروبي وكذلك روسيا وأوكرانيا العيش من خلال مبدأ شامل. يعد مشروع خط أنابيب بحر البلطيق "نورد ستريم 2" المثار حوله جدل وكذلك الدور المستقبلي لأوكرانيا بصفتها دولة عبور للغاز الطبيعي موضوعا مهما سيتم تناوله في كييف. وقال ألتماير إن الأمر يتعلق بتأمين مصالح أوكرانيا. وسوف يتوجه ألتماير غدا الاثنين إلى موسكو، حيث يجري مباحثات هناك حتى بعد غد الثلاثاء.