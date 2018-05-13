تيسلا "متورطة" بثالث تصادم.. والشركة في مأزق

اصطدمت سيارة تيسلا الكهربائية بشاحنة كانت تقف عن إشارة مروية بولاية يوتا الأميركية، في ثالث حادث من نوعه هذا العام، ما يثير أسئلة بشأن سلامة هذه السيارة الذاتية القيادة.

وبحسب ما ذكرت "سكاي نيوز"، الأحد، أن سيارة تيسلا من طراز " Model S" نصف آلية، اصطدمت بشاحنة تابعة لخدمة الإطفاء في ضاحية بمدينة سولت ليك سيتي، عاصمة يوتا، مساء الجمعة.

وأوضحت شرطة المدينة أن سيارة تيسلا كانت تسير بسرعة 90 كيلومترا في الساعة عندما وقع التصادم، مشيرة إلى أن سائقة سيارة تيسلا أصيبت بجروح.

وتقول الشرطة إنها تحقق فيما إذا كان سبب الحادث بشري أم أنه نتيجة نظام القيادة الذاتية في السيارة.

ويمثل الحادث خبرا مزعجا للغاية بالنسبة إلى شركة تسلا ومالكها، إيلون ماسك، إذ تجري سلطات السلامة الاتحادية تحقيقا بشأن فعالية القيادة الذاتية للسيارة بعد حادثين مميتين للسيارة ذاتها هذا العام.

واتهم ماسك الصحفيين بعدم المسؤولية في تغطية أخبار هذه السيارة الإلكترونية والمبالغة في مخاطر القيادة الذاتية.

وبعدما وقع حادث سير مروع في كاليفورنيا في مارس الماضي، أدى إلى مقتل شخص، أعلنت شركة "تيسلا" سحب ما يقارب نصف عدد السيارات التي أنتجها.

وقالت إن قرارها هذا جاء نتيجة لظهور مشكلة، تتمثل بتآكل في "البراغي" التي تتحكم في نظام التوجيه الكهربائي للمقود، الأمر الذي يجعل التحكم بالمركبة أمرا صعبا.