سجلت حركة الملاحة بقناة السويس اليوم رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بعبور 62 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 4 ملايين و300 ألف طن.
وبينت الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة في بيان ، أن 29 سفينة عبرت من اتجاه الشمال بحمولة بلغت مليونين و400 ألف طن، فيما عبرت 33 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولات بلغت مليونا و900 ألف طن.
عبور 62 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس
سجلت حركة الملاحة بقناة السويس اليوم رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بعبور 62 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 4 ملايين و300 ألف طن.
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