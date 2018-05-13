مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 0.11%

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم، عند مستوى 56ر4686 نقطة مرتفعًا بـ 05ر5 نقطة وبنسبة 11ر0 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 51ر4681 نقطة .

وبلغت قيمة التداول مليونين و 370 ألفًا و 308 ريالات عُمانية منخفضة بنسبة 92 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 29 مليونًا و 680 ألفًا و 43 ريالًا عُمانيًا .

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 004ر0 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 68 ر17 مليار ريالًا عُمانيًا .