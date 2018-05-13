"أدنوك" تستثمر 165 مليار درهم في التكرير والبتروكيماويات

تعتزم شركة أدنوك الإماراتية استثمار 165 مليار درهم على مدى 5 سنوات من خلال التعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز مكانة دولة الإمارات كأحد أهم المراكز العالمية المتخصصة في مجال التكرير وإنتاج المشتقات البتروكيماوية بحسب سكاي نيوز . ويعد هذا البرنامج الاستثماري جزءا من الاستراتيجية الجديدة، التي تعتمدها أدنوك لتوسيع عملياتها في التكرير والبتروكيماويات والقيام باستثمارات خارجية تسهم في ضمان الوصول إلى أسواق ذات معدلات نمو مرتفعة. وتهدف استراتيجية "أدنوك" الجديدة في مجال التكرير والبتروكيماويات إلى تحقيق أقصى قيمة وعائد اقتصادي من كل برميل نفط يتم إنتاجه بما يعود بالنفع والفائدة على دولة الإمارات ويسهم في تنويع الاقتصاد. وتسعى أدنوك من خلال برنامج الاستثمار والشراكات الاستراتيجية إلى زيادة حجم منتجاتها ذات القيمة العالية، وتأسيس مركز متكامل في الرويس يُسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة ونمو القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة. وتمتلك أدنوك حاليا محفظة ضخمة في مجال التكرير والبتروكيماويات تضم 8 شركات تقوم بمعالجة 10.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وتنتج هذه الشركات حوالي 40 مليون طن سنوياً من المنتجات المكررة، ومجموعة من المنتجات الأخرى. وتعمل أدنوك على توسيع وتطوير مجمع الرويس الصناعي من خلال إنشاء مجمعين جديدين للصناعات التحويلية والمشتقات البتروكيماوية، بهدف مضاعفة طاقته الانتاجية 3 مرات من 4.5 مليون طن سنويا في 2016 إلى 14.4 مليون طن سنويا بحلول عام 2025. وهناك خطط لزيادة الطاقة التكريرية للمجمع بأكثر من 65 بالمئة أي نحو 600 ألف برميل من المكثفات والنفط الخام يوميا بحلول عام 2025 من خلال إضافة مصفاة ثالثة جديدة، ليصل إجمالي الطاقة التكريرية إلى 1.5 مليون برميل يومياً. من المتوقع أن توفر استراتيجية أدنوك الجديدة أكثر من 15 ألف فرصة عمل بحلول 2025 وأن تساهم بإضافة 1 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي سنويا.