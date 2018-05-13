تراجع التضخم في الأردن إلى 0.23 %

أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الأحد أن معدل التضخم في الأردن انخفض إلى 0.23 بالمئة في ابريل نيسان الماضي مقارنة مع 0.43 بالمئة في الشهر السابق.
تتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي نحو 1.5 بالمئة.
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