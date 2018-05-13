"توتال" تطور موارد للغاز الطبيعي في عمان

قالت مجموعة الطاقة الفرنسية توتال اليوم الأحد انها وقعت مذكرة تفاهم مع حكومة سلطنة عمان لتطوير موارد للغاز الطبيعي في الدولة الخليجية.

وقالت توتال في بيان "ستطور توتال وشل كمشغلين اكتشافات غاز طبيعي بمنطق بريك الكبرى في الرقعة 6 البرية من خلال حصتين تبلغان 25 و75 بالمئة على الترتيب".

ومن المتوقع أن يكون الانتاج المبدئي نحو 500 مليون قدم مكعبة يوما وقد يرتفع إلى مليار قدم مكعبة يوميا.

وتابع البيان "ستستغل توتال حصتها من الغاز كلقيم لإقامة مركز إقليمي في عمان لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال".