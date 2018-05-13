وزير الطاقة الإماراتي: أوبك لا تستهدف سعرا معينا للنفط

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي اليوم الأحد متحدثا خلال مناسبة للصناعة في أبوظبي إن منتجي أوبك لا يستهدفون سعرا معينا للنفط.

وأضاف المزروعي الذي يتولى رئاسة أوبك هذا العام إنه قلق بشأن مستوى الاستثمار النفطي في 2019 و2020. وتجاوز خام برنت 77 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي بعد أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الدولي مع إيران.