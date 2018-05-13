"أدنوك" تستثمر 165 مليار درهم مع شركاء لتوسعة أنشطة المصب

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الأحد إنها تخطط لاستثمار 165 مليار درهم مع شركائها على مدى خمس سنوات لتوسعة عملياتها في قطاع المصب.

وأوضحت أدنوك في بيان أنها تعتزم توسعة أنشطة التكرير والبتروكيماويات في مجمع الرويس التابع لها عن طريق إضافة مصفاة ثالثة لزيادة الطاقة 600 ألف برميل يوميا بحلول 2025.

وقالت الشركة إنها ستقوم أيضا باستثمارات في الخارج لزيادة حضورها في أسواق النمو.