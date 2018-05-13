كوريا الشمالية تغلق موقع التجارب النووية قبيل القمة مع ترمب

أعلنت كوريا الشمالية أنها ستقوم بتفكيك موقع تجاربها النووية في مراسم احتفالية تقام في الفترة بين 23 و25 مايو الجاري وتحضرها وسائل الإعلام الدولية ، حسبما قالت وكالة الانباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية يوم السبت .

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الكورية الشمالية إن الاجراء "يهدف إلى ضمان الشفافية" وسيتم السماح للصحفيين الدوليين بحضور الحدث.

ويأتي الاعلان قبل قمة، من المقرر أن تعقد بين الرئيس الامريكي، دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون في 12 يونيو المقبل.

وشكر ترامب كوريا الشمالية في تغريدة على صفحته على موقع "تويتر"، للتواصل الاجتماعي، واصفا خطوة تفكيك موقع بنجي-ري للتجارب النووية في شمال البلاد بأنه " لفتة ذكية وكريمة جدا".

ويقول مسؤولون إن تفكيك الموقع، الذي يقع في منطقة جبلية نائية بكوريا الشمالية، سيشمل هدم أنفاقه من خلال عمليات تفجير ومنع الوصول إليه.

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية الكورية الشمالية، بحسب تقرير الوكالة، أنها ستنظم أيضا رحلة بقطار خاص مستأجر للصحفيين لدخول المنطقة الجبلية النائية حيث يوجد موقع التجارب النووية.

يأتي الإعلان بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تأمل في أن تصبح كوريا الشمالية "شريكا مقربا"، وذلك بعد أيام من زيارته لبيونج يانج لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قمة ترامب وكيم في سنغافورة.

وستكون هذه أول مرة يجري فيها رئيس أمريكي حالي محادثات مع زعيم كوري شمالي.

وأضاف بومبيو أنه إذا اتخذت كوريا الشمالية "إجراءً جريئاً لنزع السلاح النووي بسرعة" ، فإن الولايات المتحدة مستعدة "للعمل مع كوريا الشمالية لتحقيق الرخاء على قدم المساواة مع أصدقائنا الكوريين الجنوبيين".

وكان الزعيمان الكوريان الشمالي والجنوبي قد عقدا اجتماع قمة في قرية بانمونجوم الحدودية في 27 أبريل الماضي، ووافقا على متابعة تحقيق مجموعة من الأهداف التاريخية، بما في ذلك شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية ووضع نهاية رسمية للحرب الكورية.