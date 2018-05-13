كاريكاتير 2018/05/13

- رؤساء "غرف" لـ "الاقتصادية": شركاء للدولة في تحقيق التنمية .. ونتطلع إلى مشروعات التخصيص
- ميثاق استرشادي للشركات العائلية السعودية يعزز الحوكمة والشفافية
- تأسيس مصرف يستخدم عملة بيتكوين في تحويل القروض عبر الإنترنت
- الولايات المتحدة تستبعد حربا تجارية مع الاتحاد الأوروبي
- اختبار نفق يحل أزمة لوس أنجليس المزدحمة .. وينقل الركاب مجانا
- تحديات صعبة تواجه اقتصاد كوريا الشمالية .. 70 % يعتاشون على المساعدات
كاريكاتير
- ميثاق الشركات العائلية: يعزز الشفافية وينظم الأجهزة التنفيذية للشركات
- توتال توقع اتفاقا لإنشاء مصنع للبتروكيماويات بقيمة 1.5 مليار دولار مع سوناطراك
- هبوط حاد لليرة التركية بعد تصريح اردوغان ان معدلات الفائدة "سبب كل العلل"
- أسعار حديد التسليح الوطني تقفز 21 % في عام.. 2646 ريالا للطن
- انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية 22.4 % خلال أسبوع
- انهيار مفاجئ للعملات الرقمية.. فقدت 50 مليار دولار في ساعات
- النفط يستقر فوق 77 دولارا.. أعلى مستوى منذ عدة سنوات
- تبوك: اكتشاف آثار أقدام إنسان في النفود تعود لأكثر من 85 ألف عام
- مع بداية رمضان.. أمطار على الرياض والشرقية وعسير ومناطق أخرى
- مطار جدة الجديد يستعد للافتتاح التجريبي 7 رمضان المقبل
أضف تعليق