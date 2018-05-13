الاتحاد والهلال سوبر .. والنصر ملحق

بعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، أضحى فريق الاتحاد لكرة القدم، الطرف الثاني في مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، التي سيلتقي فيها الهلال بطل النسخة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين. وعلى ضوء الإنجاز التاريخي الذي ظفر به الاتحاد، البارحة ـ فإنه حجز موقعه ممثلا للسعودية في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، إلى جانب الهلال، الأهلي، والنصر، رغم احتلاله المرتبة التاسعة برصيد 33 نقطة في الترتيب النهائي للدوري السعودي للمحترفين. في المقابل، فإن صعود العميد لمنصة أغلى البطولات السعودية، أجبر النصر على خوض الملحق في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، علما بأن الأصفر نجح في تحقيق المركز الثالث من الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة.