«الجوهرة» تتزين بـ 70 فارسا

شاركت سرية الفرسان من الحرس الملكي السعودي، في حفل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخ المناسبات الرياضية، حيث تم نقل أكثر من 70 من الخيل من الرياض إلى جدة عبر شاحنات خاصة للمشاركة في الحدث أمس، وخُصص جزء من الساحات الخارجية لملعب "الجوهرة المضيئة" لتجهيز الفرسان والخيول. وتم تقسيم الفرسان والخيول إلى قسمين: الأول، فرسان المسيرة ومهمتهم السير مع موكب الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ دخوله إلى "الجوهرة المضيئة"، أما القسم الثاني، فمعني بالاستقبال حيث يتوقف الخيالة على جنبات الطريق المؤدي إلى مدخل المنصة الملكية. وتخضع الخيول إلى تدريبات يومية مكثفة حتى تعتاد الأجواء المحيطة لاستقبال الملك حيث يبدأ تدريب الخيل في عمر ثلاثة أعوام وتبدأ مشاركتها في عامها الرابع. ورافقت الفرسان والخيول فرق طبية متكاملة للتدخل في حال حدوث إصابة سواءً للفرسان أو الخيول.