الفيديو يقر .. هدفا وأصفر

استعان الإنجليزي مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام، الذي تولى إدارة مباراة الاتحاد والفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والفيصلي، بتقنية الفيديو، أربع مرات خلال المواجهة؛ منها اللقطة الأكثر أهمية التي احتسب على أثرها هدف العميد الثاني الذي سجله اللاعب ربيع سفياني.
وكان كلاتنبيرج؛ قد احتسب تسللاً بعد أن سجل سفياني؛ الهدف الثاني للاتحاد، قبل أن يطالبه الاتحاديون بمراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو؛ ليتراجع عن قراره ويحتسبه بعد أن كان قد استعان بتقنية الفيديو قبلها ثلاث مرات منها ملامسة الكرة ليد عدنان فلاتة مدافع الاتحاد داخل الصندوق، ولم يحتسبها لمصلحة الفيصلي استناداً إلى العودة للقطة، وأخرى مخالفة من قبل التونسي أحمد العكايشي؛ لاعب الاتحاد ضد أحد لاعبي الفيصلي، نال على أثرها البطاقة الصفراء باستخدام الفيديو أيضاً، وأخيراً احتساب تسلّل على الفيصلي طالب من خلاله لاعبو الأخير بعدم احتسابه قبل أن يعود كلاتنبيرج؛ إلى تقنية الفيديو ويؤكد صحة قراره.
يشار إلى كلاتنبيرج؛ لم يلجأ إلى تقنية الفيديو، في كرة لامست يد عمر عبدالعزيز قائد الفيصلي، من تسديدة لعبدالرحمن الغامدي لاعب الاتحاد.
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