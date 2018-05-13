رؤساء "غرف" لـ "الاقتصادية": شركاء للدولة في تحقيق التنمية .. ونتطلع إلى مشروعات التخصيص

أكد رؤساء غرف تجارية سعودية، أن حرص الدولة على تنفيذ سياسة خصخصة عدد من المؤسسات والقطاعات الحكومية من بينها الموانئ، وبعض الخدمات في قطاع النقل، يعكس ثقتها بقدرات قطاع الأعمال السعودي، الأمر الذي يسهم في فتح قنوات استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.

ورحب قادة قطاع الأعمال بإشادة محمد الجدعان وزير المالية، بدور القطاع الخاص والتزامه وتعاونه مع الحكومة في عملية الإفصاح وشفافية البيانات والإقرارات الضريبية والزكوية التي قدمها، حيث أثر ذلك في زيادة الإيرادات غير النفطية، حيث أكد الجدعان أن القطاع الخاص يعد إحدى ركائز ومستهدفات "رؤية المملكة 2030"، القائدة للدفة الاقتصادية لمستقبل المملكة.

وقال لـ "الاقتصادية" المهندس أحمد الراجحي رئيس مجلس الغرف السعودية، "إن قطاع الأعمال يتطلع من الدولة خلال المرحلة المقبلة إلى تقديم مزيد من الدعم والتحفيز، وإشراكه في القرارات كافة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، إضافة إلى تمكينه من الاستفادة من الفرص التي تطرحها الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي توقعها الدولة مع مختلف الشركاء الدوليين، ومن دخول الاستثمارات الأجنبية للمملكة من ناحية توطين الخبرات والتقنيات وتعزيز التنافسية والقدرات".

وأفاد الراجحي بأن الثناء على دور القطاع الخاص، يعكس الثقة التي بات يحظى بها هذا القطاع لدى أجهزة الدولة المختلفة والمسؤولين الحكوميين والاهتمام والتعويل على دوره في تحقيق "رؤية 2030" ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يعبر عن الشراكة الوثيقة والحقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص التي وضحت نتائجها وثمارها في مشاركة مؤسسات القطاع الخاص التنفيذية ولجانه الوطنية في كافة الهيئات واللجان وفرق العمل الحكومية، ما عزز من مساهمته في وضع السياسات وصنع القرارات التي تهم القطاع الخاص، وساعد على تحقيق قدر عال من التفاهم والانسجام بين قرارات الدولة ومصالح قطاع الأعمال.

وأشار إلى أهمية استمرار الدولة في تذليل المعوقات، وتيسير بيئة الأعمال خاصة ما يتعلق بفرض الرسوم، والتوطين في بعض القطاعات الاقتصادية بما لا يؤثر في نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد الراجحي بالنتائج الإيجابية التي يحققها الاقتصاد السعودي بفضل جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، لافتا إلى المؤشرات الإيجابية في تقرير وزارة المالية الأخير، التي من بينها نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 63 في المائة الأمر الذي يعكس نجاح سياسات ومبادرات الدولة التي اعتمدتها في برنامج التحول الوطني، وبرنامج التوازن المالي ولا سيما كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية ضمن "رؤية المملكة 2030".

وأكد الراجحي، التزام القطاع الخاص بالتعاون التام مع توجهات الدولة وسياساتها الرامية إلى تطوير الاقتصاد الوطني، والقيام بمسؤولياته كاملة تجاه الاقتصاد والمجتمع وفقاً لـ "رؤية المملكة 2030"، معلناً ترحيب قطاع الأعمال بما جاء في تقرير وزارة المالية من توجه نحو خصخصة عدد من المؤسسات الحكومية ومن ذلك تحويل الموانئ إلى شركات، وتخصيص بعض الخدمات في قطاع النقل، الأمر الذي يعكس ثقة الدولة بقدرات قطاع الأعمال السعودي، والإسهام في فتح قنوات استثمارية جديدة أمامه ويوفر مزيدا من فرص العمل للمواطنين.

من جانبه، قال عبد الحكيم العمار، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، "إن صدور البيانات والإحصائيات من وزارة المالية حول دور القطاع الخاص ومساهمته في الناتج المحلي، يعطي صورة دقيقة لما يحدث في كافة الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة بالوضع المالي والاقتصادي في المملكة".

وبين أن صدور البيانات الدقيقة من وزارة المالية يعتمد عليها كثير من القرارات الاستثمارية للقطاع الخاص، خاصة أن وزير المالية قد أشاد بشفافية البيانات والإحصائيات التي يقدمها القطاع الخاص للجهات الحكومية.

وأوضح أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنحو 63 في المائة يعتبر مؤشرا إيجابيا للغاية، ويعطي دلالة على أن الاقتصاد السعودي يسير على الطريق الصحيح، مبينا أن برنامج التوازن المالي سيحقق أهدافه ونتائجه بشكل واضح حسبما هو مخطط له.

وأشار إلى أن كل المؤشرات التي أعلن عنها في البرنامج تعتبر مريحة، وتؤكد أن القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من "رؤية 2030"، وأن القطاع الخاص يعتبر ركيزة أساسية في تنفذ هذه الرؤية.

وتوقع أن تكون نتائج الربع الثاني من العام الجاري، وكذلك نتائج الربعين الأخيرين إيجابية وبشكل أفضل، وستعطي دافعا قويا للاقتصاد السعودي الذي يسعى المسؤولون في المملكة إلى زيادة دعمه من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية.

بدوره، قال عبداللطيف العرفج رئيس غرفة الأحساء، "إن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وميزانية المملكة تعتبر فعالة، سواء من خلال مساهمته في تقديم منتجاته وخدماته للاقتصاد أو من خلال التزامه بسداد ما عليه من التزامات مالية سنوية تدفع في شكل أموال زكوية أو ضريبية أو رسوم على خدمات يقدمها القطاع العام للقطاع الخاص".

وأوضح أن القطاع الخاص يرفد الميزانية العامة سنويا بتدفقات نقدية في شكل مساهمات زكوية أو ضريبة تسهم بشكل واضح في زيادة الإيرادات المالية غير النفطية، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تؤكد بوضوح نجاح خطط وبرامج الجهات المعنية في التصدي لـ "اقتصاد الظل" الذي كانت تمارسه منشآت تعمل تحت غطاء سجلات تجارية يملكها سعوديون، لكن في حقيقة الأمر أن المستفيد الأول من العوائد المالية لهذه المنشآت المتسترة هم عمالة أجنبية تقوم بتحويل مدخراتها وأرباحها إلى الخارج.

وأشار العرفج إلى وجود مؤسسات صغيرة ومتوسطة غير ملتزمة بدفع ما عليها من مساهمات سواء زكوية أو ضريبية وهي منشآت تضر بالاقتصاد وتعمل وفق منهج "اقتصاد الظل".

وأكد أهمية نهج الجهات المعنية أسلوب التمييز بين المنشآت التي لها سمعتها ومكانتها ودورها في الاقتصاد من خلال التزامها بدفع ما عليها من مساهمات زكوية وضريبية وبين تلك المنشآت الصغيرة التي يحدث فيها تسرب لهذه الأموال إلى الخارج، حيث يتجلى "اقتصاد الظل" بوضوح في نشاط هذه المنشآت من خلال التستر وخضوع إدارتها للعمالة الأجنبية بغطاء من قبل سعوديين.

وأشار إلى أن شركات القطاعات الخاص تسهم بنحو 40 مليار ريال سنويا تدفعها كزكاة أو ضريبة دخل على المستثمر الأجنبي، حيث يراوح إجمالي مبالغ الزكاة ما بين 20 إلى 22 مليار ريال، لدعم برامج الشؤون الاجتماعية والجمعيات الاجتماعية.

وقال "إنه يجب على الجهات الرسمية المعنية النظر بعين الاعتبار إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص والتي من بينها الفاتورة المجمعة، حيث يجب التمييز بين الشركات والمؤسسات الملتزمة بسداد التزاماتها أمام الدولة وبين تلك التي تتهرب من القيام بذلك".

وأوضح أن زيادة الإيرادات غير النفطية تتطلب زيادة في الإنتاجية ودعم الأنشطة الصناعية التي توفر الفرص الاستثمارية والوظيفية، والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ترفد المنشآت الكبيرة بالسلع والخدمات المساندة.