عمليات الاندماج تحبط الهدف الحقيقي لأسواق الأسهم

ما الهدف من سوق الأسهم؟ حين توجه هذا السؤال إلى المختص الاستراتيجي راسل نابير، فإنه يقارنها بحفرة كبيرة في الأرض في نيندروم على جزيرة ماهي في مقاطعة داون. منذ سنوات، توجد لافتة بجانبها تقول "حفرة للاستخدام غير المؤكد". فهي موجودة، ويولي الناس كثيرا من الاهتمام بها. وهو يقول "إن هذا التشبيه يلخص الموضوع من أوله إلى آخره".

أي شخص هبط من المريخ في الأيام العشرة الماضية ستكون نظرته إلى سوق الأسهم بهذه القسوة. الناس متأكدون من أن سوق الأسهم لها غرض معين تماما: السماح للشركات الكبيرة والراسخة بأن تصبح أكبر حجماً عن طريق الاندماج مع بعضها بعضا. كتفسير، هذا منطقي. فقد تم الأسبوع الماضي، خلال 24 ساعة، الإعلان عن 12 صفقة استحواذ كل واحدة منها بقيمة تزيد على 100 مليون دولار، وعدد منها كان ذا قيمة كبيرة تبلغ عددا لا بأس به من المليارات، على نحو يجعل المجموع يصل إلى أكثر من 120 مليار دولار: لنفكر في الصفقات بين "سينسبوري" و"أسدا"، و"تي موبايل" و"سبرنت"، و"مارثون بتروليوم" و"أنديفور".

عمليات الاندماج هذه ليست سيئة في حد ذاتها "على الرغم من أن صفقات على هذا النطاق في هذه المرحلة في دورة عالمية تنتهي، في أغلب الأحيان، نهاية سيئة". حقق المساهمون أموالاً وقد يجد المستهلكون إلى حد كبير أن آثار عملية الاندماج ستظهر من خلال خفض الأسعار. هذا أمر جيد - كما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سينسبوري عندما تم تصويره وهو يغني أغنية "نحن المال" بينما كان ينتظر إجراء مقابلة معه حول صفقته. لكن حجم هذا التنقل في ملكية الأسهم يجب أن يصيب المستثمرين بشعور مزعج. فعلى الرغم من المستويات المرتفعة من النشاط بشكل محموم، إلا أننا لا نصل إلى أي مكان.

ونحن فعلا لا نصل إلى أي مكان. لا ينبغي أن تدور أسواق الأسهم حول السعي الذي لا ينتهي لتحقيق وفورات في التكاليف وحصة سوقية من خلال عمليات الاستحواذ والاندماج. يجب أن يكون الهدف الحقيقي لها، من الناحية التاريخية على الأقل، شيئًا أكثر إثارةً بكثير: تحويل الأموال النقدية من النشاط الإنتاجي "العمل" للمستثمرين العاديين إلى تمويل نشاط إنتاجي جديد يعزز الاقتصادات ويجعل الجميع أفضل حالاً على المدى الطويل.

وقد لخص معلق السوق، همفري ب. نيل، هذا الأمر بشكل رائع في عام 1931 عندما كان يحاول إقناع قرائه الذين أصيبوا بالصدمة، وكثير منهم كانوا يواجهون خسائر قلبت حياتهم رأسا على عقب بسبب الانهيار العظيم قبل ذلك التاريخ بعامين، بعدم التخلي عن الاستثمار تماما. قال "لن تقف أمريكا حيث هي الآن، باعتبارها البلد الصناعي الرائد في العالم. ربما نستنكر المضاربة، لكن لولا هذا التدفق المالي نحو الأسهم، ما كان لنا أن نتمتع أنا وأنت بجزء بسيط من وسائل الراحة والرفاهية التي نقبلها على اعتبار أنها ضروريات".

المشكلة اليوم هي أنه لا يوجد ما يكفي من هذا النوع من المضاربة الذي كان يدور في ذهن نيل. سهلت الأموال الرخيصة وقللت كثيرا على الشركات تكلفة عمليات الاقتراض وشراء شركات أخرى، والاقتراض وإعادة شراء الأسهم، والاقتراض ودفع الأرباح، بدلا من محاولة إيجاد القيمة عبر الطريق الشاقة لزيادة الإنتاجية والنمو العضوي.

على مدى السنوات الـ 50 الماضية، تشير تقديرات شركة ماكينزي الاستشارية إلى أن الشركات الأمريكية أعادت نحو 60 في المائة من أرباحها للمساهمين. في عام 2015 و2016 وبداية 2017 ارتفعت هذه النسبة إلى أكثر من 100 في المائة. هناك أيضاً صناعة الأسهم الخاصة، وحرصها على شراء أي شيء معروض أمامها: كان لديها 1.8 تريليون دولار من "الأوراق المالية القابلة للتداول وذات السيولة العالية" لإنفاقها في بداية عام 2018. لذلك، رأس المال الذي كان من الممكن استخدامه للاستثمار الإنتاجي كان يخرج من السوق على نحو متزايد.

يعتقد المستثمرون الحديثون في الغالب أن هذا أمر لا بأس به: فهم يكبرون في السن، ويخافون من المخاطر، ولا يستطيعون الحصول على الدخل الذي يحتاجون إليه من السندات بسبب انخفاض أسعار الفائدة. بالتالي ما الخطأ في وضع الأموال في الشركات التي، كما تقول المختصة الاقتصادية دامبيسا مويو في كتابها الجديد "حافة الفوضى"، "تحصد التدفقات النقدية اليوم بدلا من الاستثمار في الشركات للنمو غدًا"؟ على المدى القصير قد لا يكون هناك كثير من الخطأ في ذلك، لكن على المدى الطويل الخطأ سيكون ضخما جدا.

هذا الموقف يبالغ في الاتجاه نحو احتكار القلة ويمثل نظرة قصيرة الأجل ذات طبيعة خطرة، إذا اختار معظم الناس الاستثمار بطريقة تجعلهم يشترون فعلياً دخلاً من استثمارات منتجة في الماضي، فمن الذي يبقى ليضع المال في مستقبل منتج جديد؟ ويمكن لذلك أن يؤدي أيضا إلى تفاقم عدم المساواة في الثروة.

الاستثمار في النمو الحقيقي لديه القدرة على جعل المستثمرين يكسبون المال الحقيقي. لكن إذا جلستَ حول طاولة أي شركة ناشئة متقدمة هذه الأيام فإنك لن تسمعهم يخططون لعرض أولي عام مثير بهدف تمويل المرحلة التالية من النمو لديهم. بدلاً من ذلك ستستمع إليهم وهم يتحدثون عن شركة الأسهم الخاصة التي ستكون أفضل "شريك". وهذا يعني أن الشركات التي تستطيع فعلا الوصول إلى مرحلة الاكتتاب العام هي الشركات التي تكون طويلة الأجل فوق الحد، أو يحوطها اللبس فوق الحد من وجهة نظر الأسهم الخاصة - هي استثمارات مضاربة بالمعنى السيئ. لنفكر في "تسلا" والتكنولوجيا الحيوية.

هذه ليست رأسمالية المساهمين على النحو الذي ينبغي أن تكون عليه. فهي دائرية، وتفتقر إلى القدرة على الإلهام، وبالنسبة إلى الشخص العادي الذي لا يستطيع الوصول إلى الأمور الجيدة فإنها تبدو مثيرة للاستعداء نوعا ما. وإذا لم تبدأ بالتغير خلال فترة قريبة، فما الذي سيكون لدينا حين تنتهي موجة عمليات الاندماج والاستحواذ؟ ليس الثروة وآلة إيجاد المساواة التي نريدها. ما يتبقى لدينا هو مجرد عدد كبير من الشركات المكلفة التي تجلس في حفرة من القيمة غير المؤكدة نهائيا.