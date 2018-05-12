قبرص عاجزة عن منافسة مصر سياحيا

أكد موقع "قبرص ميل" أن هناك توقعات بتباطؤ نمو السياحة الروسية إلى قبرص في ظل عدم قدرتها على منافسة مصر في استقطاب السياح الروس بأسعار تنافسية بحسب مانشرته روسيا اليوم

واعتبر الموقع أن منتجعات فاموجاستا ستشهد انخفاضا في السياحة الروسية بنسبة 50% خلال الصيف المقبل، مع عودة المنافسين المجاورين وعلى رأسهم مصر.

وقال يانيس كاورسوس رئيس تطوير السياحة في المنتجعات القبرصية، إن استئناف السياحة الروسية إلى مصر وتركيا سيؤدي إلى انخفاض السياحة في قبرص بنسبة 50% على الأقل.

وتابع أن الحكومة القبرصية ستبذل جهودا كبيرة لجذب المزيد من السياح الأوروبيين خلال هذا الصيف، ولكن الأمر لن يكون سهلا، خاصة وأن مصر تقدم عروضا تنافسية كبيرة وحسومات هائلة.

وأكد الموقع أن قبرص غير قادرة على منافسة مصر في جذب السياحة الأوروبية بسبب أسعار الأخيرة التنافسية وفنادقها الفاخرة، إذ يمكن أن تقدم مصر إقامة في فندق 5 نجوم في أشهر المنتجعات السياحية مقابل 25 دولارا فقط.