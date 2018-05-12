ألماني يؤسس بنكا يستخدم عملة بيتكوين في تحويل القروض عبر الإنترنت

أسس رادوسلاف ألبرخت الألماني بنكا على الإنترنت يسمح للعملاء بتحويل القروض إلى أي مكان في العالم باستخدام عملة البيتكوين الافتراضية.
وتستخدم منصة بيتبوند العملات الافتراضية مثل البيتكوين لتفادي نظام شبكة المعاملات المالية سويفت لنقل القروض حول العالم بسرعة وبتكلفة بسيطة.
وقال ألبرخت لتلفزيون رويترز في مكتبه الموجود في برلين "التحويلات المالية التقليدية مكلفة نسبيا بسبب رسوم سعر صرف العملة ويمكن أن تستغرق بضعة أيام.
لكن مع بيتبوند تعمل المدفوعات بشكل مستقل عن المكان الموجود به العملاء. وتتم التحويلات عبر الانترنت بسرعة فائقة وبتكاليف منخفضة".
وزاد رواج الخدمة التي يقدمها ألبرخت بين العملاء منذ إطلاق شركته في عام 2013.
ويعمل في مكتبه 24 موظفا من 12 دولة تدير قروض 100 عميل وتصل قيمتها إلى نحو مليون دولار شهريا.
وقال ألبرخت إن معظم العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة أو العاملين بالقطعة.
والقروض المتداولة صغيرة نسبيا لا تتجاوز 50 ألف دولار.
وفي عام 2016 حصلت بيتبوند على ترخيص رسمي كبنك وجذبت العديد من المستثمرين منذ ذلك الحين.
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