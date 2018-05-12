وزير التنمية الألماني يطالب بـ880 مليون يورو إضافية من موازنة 2019

طالب جيرد مولر، وزير التنمية الألماني، بزيادة بقيمة 880 مليون يورو في الأموال المخصصة لوزارته من موازنة .2019

ويعتزم مولر إنفاق هذه الأموال بالدرجة الأولى على رعاية اللاجئين والمشردين داخليا في مناطق الأزمات، وعلى استثمارات في قطاع التعليم في شمال افريقيا وكتمويل لتنفيذ خطة مارشال في افريقيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال مولر:" بالنسبة لعام 2018، فإننا قد وصلنا إلى نتيجة جيدة للغاية فيما يتعلق بميزانية وزارتنا"، وأعرب عن امتنانه الشديد لهذا.

وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري:" لكن لا يمكن قول هذا بالنسبة لعام 2019 ،إذا استمرت القيم الأساسية للموازنة على ما هي عليه في الوقت الراهن".

وينص مشروع ميزانية 2018 على رفع مخصصات وزارة التنمية بنسبة 6 .11% لتصل إلى 44 .9 مليار يورو، فيما ينص مشروع موازنة 2019 على تخصيص 29 .9 مليار يورو بتراجع بنحو 150 مليون يورو.

كان وزير المالية أولاف شولتس أعلن ،يوم الأربعاء الماضي، عن إجراء إعفاءات ضريبية للمواطنين، وذلك بعد أن كشفت التقديرات الجديدة للحكومة عن حدوث زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية خلال الأعوام المقبلة مقارنة بالتقديرات الأخيرة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وإلى جانب الإعفاءات الضريبية، أعلن شولتس عن تخصيص فوائض "بقدر معين" لنفقات التعاون التنموي والدفاع.

ورأى مولر أن من المهم تقديم المساعدة في الأوطان التي ينحدر منها اللاجئون " بدلا من تكبد التكاليف العالية لتمويل الاندماج لدينا هنا في ألمانيا".

وتساءل الوزير:" لماذا يتقاضى اليوم 40% من اللاجئين إعانات اجتماعية بموجب قانون هارتس4 ولا يعملون؟".

يذكر أن اللاجئين يحصلون مبدئيا على تأمين لحاجاتهم الأساسية بعد انتهاء إجراءات لجوئهم، وذلك لأن العديد منهم لا يجدون عملا على الفور بسبب افتقارهم إلى المعرفة باللغة الألمانية أو إلى مؤهل.